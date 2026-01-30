Sezon başında Belçika'nın Cercle Brugge takımından 5 milyon euro'ya alınan Felipe Augusto için teklifler gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'un, Brezilyalı oyuncu için gelen tekliflerden bir tanesi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor'da bu sezon çıktığı 18 maçta 9 gol atmayı başaran Felipe Augusto'ya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen tekliflerden sonra Rus kulübü Zenit de ciddi bir girişim yapmıştı. Ancak Trabzonspor sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Augusto için Zenit'in yaptığı ilk teklif olan 10 milyon euroyu yeterli bulmadı.

Bunun üzerine oyuncuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Zenit, ikinci kez bir teklif yaptı ve bu kez rakamı bonuslarla birlikte 15 milyon euro seviyesine kadar çıkardı. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor kulübü bu teklifi değerlendirmeye alırken, Brezilyalı oyuncuyu daha önce isteyen kulüplerin de yeniden bir teklif yapma ihtimali bulunuyor.