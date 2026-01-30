Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Juventus oldu.

Kura sonrası Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini flaş açıklamalarda bulundu

Chiellini yaptığı açıklamada, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm. İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Galatasaray, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İki takım 11 Aralık 2013 tarihinde kar yağışından dolayı ertesi gün oynanan Şampiyonlar Ligi grup müsabakasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, rakibini 85. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 mağlup etmişti.