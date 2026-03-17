Trabzonspor'da sergilediği performansla öne çıkan Christ Oulai hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna İngiliz devleri Chelsea ve Manchester United’ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

İngiliz basınında Christ Oulai ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası yer aldı. Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haberde, Trabzonspor'un Fildişili futbolcu için 43.1 milyon sterlinin altındaki tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu Chelsea ve Manchester United'ın da yakından takip ettiği, ancak Londra temsilcisinin transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

Bordo-mavililerin Oulai için en az 50 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maçta görev alırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.