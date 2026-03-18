Fenerbahçe'den forvete Lois Openda sürprizi! Transferi böyle duyuruldu
Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında hücum hattını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. İspanyol basını, Juventus'ta beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü Lois Openda için sarı-lacivertlilerin devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start verdi.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir radarında olan Lois Openda için girişimlerini hızlandırdı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, bonservisi Leipzig'te bulunan ancak bu sezonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus formasıyla geçiren Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan ve 44 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunan Openda'nın performansının, İtalyan ekibini tam anlamıyla tatmin etmediği ifade ediliyor.
Torino temsilcisinin, yüksek maliyetle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuyu kısa sürede elden çıkararak yatırımın bir kısmını geri kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin transferde en istekli kulüplerden biri olduğu öne çıkıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Openda'nın potansiyeline inandığı ve ona Türkiye'de yeniden çıkış yakalayabileceği, daha kilit bir rol üstlenebileceği bir proje sunduğu aktarılıyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Belçikalı futbolcunun da bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.
Belçikalı santrfor bu sezon 35 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.