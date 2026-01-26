Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Oulai hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer, Oulai için "Türkiye içine satış yok" kararı alırken dünya devi 3 kulübün Fildişili yıldızı hedefine aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un ise Oulai için o bonservis bedelini talep ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, kariyerinde dev bir sıçrama yapabilir. Yönetimin oyuncunun lig içi rakiplere güç katmaması adına aldığı, "Türkiye içine satış yok" kararı sonrası, İngiliz devi Manchester City, ilk resmi girişimi gerçekleştiren kulüp oldu. Ancak henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir resmi teklif yapmayan İngiliz ekibinin, yeni bir öneri daha yapması bekleniyor.

YÖNETİM 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Trabzonspor'un yaklaşık 5 ay önce 5.5 milyon euroya aldığı oyuncuya minimum 40 milyon euro değer biçtiği öğrenildi. Chelsea'nin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve her an bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtiliyor. Fransız devi PSG'nin ise Oulai'yi 5 kez canlı izlemek için Türkiye'ye özel scout ekipleri gönderdiği öğrenildi. Bu arada Ouali de daha önce yaptığı bir açıklamada hayalindeki takımın PSG olduğunu söylemişti.