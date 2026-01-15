Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak Sheffield United'ın 15-20 milyon sterlin bandındaki yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attığı Gustavo Hamer için yeniden düğmeye bastı. Sözleşmesinin son 18 ayına giren ve İngiliz ekibinde geleceği belirsizleşen Hollandalı orta saha için bu kez rakam çok daha uygun. Fotomaç2ın haberine göre, Championship ekibinin 6 milyon sterlin civarındaki bir teklife "Evet" diyebileceği belirtiliyor. Sevilla ve Cremonese'nin de 1.69 boyundaki oyuncuyu istiyor ama bordo-mavili yönetim bu kez işi bitirmek için resmi teklif hazırlıklarına başladı. Piyasa değeri 16 milyon euro olan 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 20 maçta 4 gol, 3 asist üretti. Ön libero ve sol kanatta da oynayabilmesi Hamer'i cazip kılıyor.