Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı çıkışın en önemli faktörleri arasında yer alan üç futbolcu Arseniy Batagov, Christ Ouali ve Felipe Augusto'ya üç farklı ligden toplamda 5 farklı teklif geldi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "4 futbolcumuza çok ciddi teklifler var" dediği, Fatih Tekke'nin ise "Bu oyuncularımızın toplam değeri 60 milyon euro'yu buluyor" ifadeleriyle oyuncularından övgüyle bahsettiği tekliflerin detayları ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili takımın üç oyuncusu için toplamda 65 milyon euro'yu bulan yüksek bonservis teklifleri ise şu şekilde:

ARSENIY BATAGOV İÇİN RET YANITI

Bordo-mavili takımın 2 sezon önce Zorya Luhansk'tan 1.83 milyon dolar bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Arseniy Batagov için hem Benfica hem de henüz ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden birisi 20 milyon, diğeri ise 22 milyon euro olan iki farklı teklif geldi. Bu sezon harika bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için gelen bu teklif yönetim tarafından henüz kabul görmese de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın yeni bir fiyat artırımı ile kapıyı çalması bekleniyor. Yönetim ise fiyatın artması durumunda yeniden değerlendirme yapacak.

CHRIST OUALI'YE 30 MİLYON EURO

Karadeniz devi, geçtiğimiz yaz Fransa 2. Lig ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Ouali'ye hem Lille hem de Atalanta'nın ilgisi var. Ayrıca Almanya ve Fransa'dan da farklı takımlar 19 yaşındaki oyuncu için ilgi kağıdı gönderdi. Henüz ismi netleşmese de bu kulüplerden birisinin Trabzonspor'a farklı bonuslar da içeren toplamda 30 milyon euro'yu bulan bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Teknik ekip ise sadece yarım sezonda değerini 5.5 milyon euro'dan bu seviyelere çıkaran oyuncunun çok daha fazla edeceğini düşünüyor. Yönetim de teknik ekiple hem fikir olduğu için şu an bu yüksek teklifler kabul edilmedi.

ARAPLARIN GÖZDESİ FELIPE AUGUSTO

Felipe Augusto'ya da Arap kulüplerinin çok yoğun ilgisi var. Sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı santrfor, önünde Onuachu gibi bir forvet bulunmasına rağmen oynadığı 17 maçta 8 gollük çok ciddi bir katkı sağladı. Henüz 21 yaşında olan sambacı için ismi açıklanmayan bir Arap kulübü tarafından önce 9 milyon euro, ardından 9 milyon euro + 3 milyon bonus şeklinde iki farklı teklif geldi. Yönetim rakamın biraz daha yükseltilmesini talep etti. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Felipe Augusto, kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmış durumda.