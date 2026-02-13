Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmasında lider Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Osimhen, Icardi
İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut
GALATASARAY - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki maç bugün saat 20.00'de başladı.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor..
GALATASARAY - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY ZİRVEDE
52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.
Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, İkas Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU
Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 9 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.
İKAS EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE
İkas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.