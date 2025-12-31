Süper Lig devlerinden Trabzonspor devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyor. Bordo-mavililerde son olarak stoper transferi için gündeme RAMS Başakşehir'in formasını terleten Jerome Opoku geldi. İşte detaylar...

Yönetim; devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor. Hemen her bölge için gündemde birçok futbolcu ve alternatifi var. Temaslar, pazarlıklar sürüyor. Özellikle Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sonrası stopere iki takviye yapmak isteyen Karadeniz devi, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Avusturya Bundesliga ekibi 12 milyon euro talep ediyor. Fırtına ise bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üzerine çıktı. Aradaki fark nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir'den Jerome Opoku için de girişim yapmaya başladı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor. 1.97 boyundaki savunmacının, kurulan ilk temasta bordomavili kulübe olumlu dönüş yaptığı ve şartların sağlanması halinde forma giymeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Opoku'nun bonservis değeri 5 milyon euro. Süper Lig'i tanımasından ötürü öncelik verilen futbolcu konusunda Başakşehir ile temaslar hızlandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Trabzonspor kurmayları, fiyatı hakkında bilgi aldı. Sol ayaklı Ganalı, sol bekte de görev yapabiliyor. Nwaiwu için de haber bekleniyor.

OYUN TARZI

- Fiziksel olarak güçlü: İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmaz

- Hava toplarında etkili: Duran toplarda hem savunma hem hücumda avantaj sağlar

- Pozisyon bilgisi iyi: Ceza sahası savunmasında doğru yerde durur

- Topla çıkış: Çok yaratıcı olmasa da güvenli pası tercih eder

GÜÇLÜ YÖNLERİ

- Uzun boy + atletizm

- Sert ve kararlı savunma

- Adam markajı

- Hava hakimiyeti

GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER

- Topla oyun kurma (uzun pas kalitesi)

- Hızlı forvetlere karşı ilk adım

- Bazen agresiflikten doğan fauller

GENEL DEĞERLENDİRME

Opoku, fizik gücüne dayalı savunma isteyen takımlar için güvenilir bir stoper profilidir. Türkiye Ligi temposuna ve temaslı oyuna uyum sağlayabilecek bir yapısı vardır. Yanında oyun kurabilen bir stoperle daha verimli olur.