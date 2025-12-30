Transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol kanadı Oğuz Aydın ve Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol kanadı Ahmed Kutucu için harekete geçmişti. Çift yönlü bir operasyon sürdürülse de Kutucu isminin bir adım önde olduğu dile getiriliyor. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili yönetim, 1.81 boyundaki futbolcu için sarı kırmızılı kulüp yönetimi ile temasa geçti ve ilk teklif sunuldu. Galatasaray cephesinden transferle ilgili ilk sinyal ise birkaç gün önce Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu tarafından verilmişti. Kavukcu, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır" ifadelerini kullanmıştı.

KUTUCU AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan 1.81 boyundaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, teknik heyetle zaman zaman taktiksel uyum açısından zorluklar yaşamış olsa da genç yaşı ve yerli statüsünde oluşuyla kulüplerin ilgisini çekiyor. Şayet Trabzonspor teklifini 6 milyon euro bandına yaklaştırırsa, Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi sürpriz sayılmaz. Son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Kutucu'nun, transfer görüşmelerinde ayrılma düşüncesini açıkça dile getirdiği kaydedildi. Kulüpler arasında başlayan resmi temaslarda, oyuncunun bu tutumunun Trabzonspor cephesine önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.

ÇOK YÖNLÜ YAPISI CEZBEDİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Ahmed Kutucu'yu yalnızca sol kanat olarak değil; forvette ve ofansif orta saha rolünde de kullanmayı planladığı öğrenildi. Hücum hattında esnek bir yapı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocanın, bu nedenle Kutucu transferini özellikle istediği özellikle belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, bu sezon 8 maçta toplam 157 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

OĞUZ AYDIN DETAYI

Oğuz Aydın da benzer bir tablo yaşıyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bedelle transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon birçok maçta kadroda yer almasına rağmen sınırlı süreler alabildi ve 2 asistlik katkı sundu