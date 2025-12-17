Ligde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Karadeniz devi, Akdeniz temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını kupada da güçlendirmeyi amaçlıyor. Fırtına, kupayı 10. kez kazanmak istiyor. En son 2019-20'de Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974- 75'te final oynayan Karadeniz devi, 17 finalde 9 kez güldü.

FIRTINA A SPOR'DA



Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yeniden başlıyor. Trabzonspor'un bugün Alanyaspor ile oynayacağı grup maçını A Spor naklen yayınlayacak. Maç öncesi röportajlar, son dakika haberleri, tüm detaylar futbolseverlere ayrıntılı olarak aktarılacak.



MUSTAFA VE TİM'DEN KÖTÜ HABERLER GELDİ



Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı: "Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmıştır."



7 FUTBOLCU BUGÜN YOK



Fotomaç'ın haberine göre bordo mavili takımda Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Vişça ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme bugün Alanya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Folcarelli ve Mustafa da sahada olamayacak.



İKİ TAKIM EŞİT



Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak oynanan 21 resmi müsabakada karşılaştı. Her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz devi ile Akdeniz ekibi birbirlerine 33 gol attı.



İKİ SEZON FİNAL OYNADI



Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nı son iki sezonda finalde kaybetti. 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda, finalde Beşiktaş'a Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Makouta, Ümit, Hadergjonaj, Duarte, Fatih, Hagi, Ui-jo, Ogundu.