Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de istikrarlı bir performans sergiledi, son 8 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak çıkışını sürdürdü. Bu periyotta 18 gol atarken, 9 gol yedi. Trabzonspor son 8 maçta Papara Park'ta 2 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Deplasmanda ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle daha fazla puan topladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligin en fazla averajına sahip olan takımı olan Fırtına; ligin en fazla gol atan üçüncü takımı konumunda yer alıyor.

KAZAN VE DERBİYİ BEKLE

Fotomaç'ta yer alan habere göre Karadeniz devi, bugün Konyaspor'u ağırlayacak. Galip gelirse Fatih Tekke, bordo-mavililerdeki ilk 25 lig maçında 50 puan barajına ulaşacak. Bu başarı, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı Trabzonspor tarihinde ilk 25 karşılaşma özelinde en fazla puan toplayan Türk teknik direktörler listesinde ikinci sıraya taşıyacak. Listenin zirvesinde ise 2004–05 sezonundaki muhteşem performansıyla Ziya Doğan (61 puan) yer alıyor. Fırtına bugün kazanıp ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile G.Saray derbisinin sonucuna göre zirveye yaklaşma fırsatı yakalamak istiyor.



TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu



Konyaspor: Bahadır, Yasir, Andzouana, Uğurcan, Guilherme, Stefanescu, Jo Jin ho, Melih, Bardhi, Muleka, Umut



TEKKE İLE BİR BAŞKA



FIrtına, Papara Park Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



203 GÜNDÜR KAYBETMİYOR



Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı (2-0) geçen yılın 35. haftasında yaşadı. Fırtına, 10 Mayıs'ta oynanan bu derbinin ardından 203 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.



MUÇİ 10 NUMARADA



Başakşehir karşısında attığı 2 golle zaferi getiren Ernest Muçi formayı kaptı. Arnavut yıldız, Konya mücadelesinde 10 numarada görev yapacak. Felipe Augusto'nun ise Olaigbe'nin yerine sol kanata geçmesi bekleniyor. Augusto da Muçi gibi geçen hafta ağları havalandırmıştı. Fatih Tekke ileri dörtlüde Onuachu ve Zubkov'u da yine 11'de oynatacak. Son maçta sakatlanan Folcarelli yok. Okay veya Ozan burada tercih edilebilir. Kart cezası sona eren Benjamin Bouchuari de başka bir seçenek.



5 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Bordo mavili takım, rakibini konuk ettiği son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmedi. Karadeniz devi Papara Park'ta rakibine en son 19 Temmuz 2020'de 4-3 kaybetmişti.



ÖNEMLİ EKSİKLER



Sakatlıkları bulunan Edin Vişça, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli, Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak. Ayrıca sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme de yok.