Fenerbahçe'den 4 farklı branşta 4 zafer!

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de evinde Olympiakos'u 88-80'lik skorla mağlup etti.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 ile geçerek yarı finale yükseldi.
Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Medicana deplasmanda Budowlani Lanz'ı 3-0 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Bu akşamki Çubuklu mesaisi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 6, 2026
Fenerbahçe Spor Kulübü 💛💙 pic.twitter.com/NWJiR1e72M