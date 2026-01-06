Fenerbahçe'den 4 farklı branşta 4 zafer!

Fenerbahçe bu akşam 4 farklı branşta çıktığı 4 maçta da galip geldi. Sarı-lacivertlilerin futbol, kadın ve erkek basketbol ve kadın voleybol takımları çıktığı maçlarda galip gelerek taraftarlarını mutlu etti.