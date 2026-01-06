"Eğer Türkiye'ye gideceğim diye tehdit ediyorsa, gitsin. Ne kadar saçma. Ne kadar saçma bir davranış. Sen Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü almış birisin. Ne diye böyle davranıyorsun. Akreditasyonunu bırakıp gitmek nedir. Osimhen'in milli takıma geri alınmasının tek bir yolu var, o da takım arkadaşlarından özür dilemesi. Senden önce de burada futbolcular vrdı, sonra da olacak. Sen onların takım arkadaşısın, efendisi değilsin. Bu ne saçmalık."