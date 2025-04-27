Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral depolayan bordo-mavililer, ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligin son haftalarına girilirken hata yapmaya niyeti olmayan Fatih Tekke ve öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan arıyor. Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdıran bordo-mavililer, şimdi gözünü lige çevirdi. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Okay, Batagov, Mustafa, Malheiro, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Zubkov, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Cordova, Vilhena, Sporar

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı.

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ZUBKOV'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Devre arası transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ağlarını sarsmayı başaran Zubkov, Süper Lig'de ise 9 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. Kısa süre içerisinde önemli performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin, Göztepe filelerini sarsarak da finalin kapısını araladı.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Trabzonspor-Alanyaspor maçında teknik direktörler eski takımlarına karşı mücadele ediyor. Sezona Alanyaspor çalıştırıcısı olarak başlayıp, görevinden ayrılan Fatih Tekke ile 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerin kaptanlığını yapan Joao Pereira karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu periyotta bordo-mavililer 5, turuncu-yeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Fırtına 23 golle karşılık verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZON'DA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz devi 12, Alanya 11 gol kaydetti.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlendi.

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