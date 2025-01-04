Trabzon maçının VAR'ı açıklandı!
Fırtına derbide zafer peşinde! İşte Güneş'in Samsun maçı 11'i
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Omuz için tam 7 hareket👊
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:09
Samsunspor - Trabzonspor maç bilgileri Samsunspor - Trabzonspor maç bilgileri 11:50
G.Saray'dan sürpriz Jelert kararı! G.Saray'dan sürpriz Jelert kararı! 11:31
Hagi'den flaş Okan Buruk sözleri! Hagi'den flaş Okan Buruk sözleri! 11:20
Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Hatayspor maçı 11'i Mourinho'dan radikal karar! İşte F.Bahçe'nin Hatayspor maçı 11'i 10:45
G.Saray-Göztepe maç notları G.Saray-Göztepe maç notları 10:35
Daha Eski
G.Saray'da Göztepe maçı öncesi büyük endişe! G.Saray'da Göztepe maçı öncesi büyük endişe! 10:23
F.Bahçe sahasında Hatayspor'u ağırlıyor! F.Bahçe sahasında Hatayspor'u ağırlıyor! 09:48
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! 09:39
"Ayakkabılarını ters giydirseniz..." "Ayakkabılarını ters giydirseniz..." 09:00
Okta'dan oyunculara flaş sözler: Görevleri tam yerine getirmediler! Okta'dan oyunculara flaş sözler: Görevleri tam yerine getirmediler! 00:28
Rizespor - Beşiktaş maçında gol iptal edildi! İşte o pozisyon... Rizespor - Beşiktaş maçında gol iptal edildi! İşte o pozisyon... 00:28