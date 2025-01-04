Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG 18. HAFTA

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligin 18. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde üst sıralara tırmanyı hedefleyen bordo-mavililer, Bodrumspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen deplasman takımında eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor ise taraftarı önünde kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 30 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maça dair öne çıkan detaylar haberimizde...

Samsunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz derbisi öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kötü gidişe dur demek isteyen bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında üst üste 2. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bodrumspor maçında son dakikalarda attığı golle 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, Samsun'a moralli geldi. Sakat oyuncuların tedavisine devam edilirken, Batista Mendy ise sarı kart cezası nedeniyle kafilede yerini alamadı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla 5 maçta 10 puan kaybeden Samsunspor, taraftarı önünde moral arıyor. oynadığı 16 maçta 30 puan toplayan ev sahibi takım, Avrupa kupalarında yer almak için mücadelesini sürdürüyor. Karadeniz derbisi öncesi Samsunspor'da flaş karar alınırken, bu durumun maça nasıl yansıyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Soner, Bennaser, Celil, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Ozan, Lundstram, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Süper Ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alabilen Trabzonspor, 19 puan toplayabildi. Bodrumspor maçının son dakikalarında attığı golle kritik 3 puanın sahibi olan bordo-mavililer, Samsunspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Ligde oynadığı 8 lig maçını da kazanamayan Trabzonspor, son 4 deplasman maçından ise direkt mağlubiyetle ayrıldı.

SAMSUNSPOR'DAN 4 OYUNCU HAKKINDA FLAŞ KARAR

Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisinde noel tatilinden geç dönen; Dimatta, Ntcham, Tait ve Laura Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. Tatik çalışmalarında yer almadıkları belirtilen futbolcuların kadro dışı kalmadıkları, sadece bu maçta forma giymeyecekleri açıklandı.

TRABZONSPOR'DA SAKAT OYUNCULARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor'da eksik oyuncuların fazlalığı düşündürüyor. Deneyimli savunma oyuncusu Savic'in tedavisi devam ederken, Okay Yokuşlu ise düz koşulara başladı. Ağrıları devam eden Edin Visca ve Draguş Samsunspor kafilesinde yer almazken, Hüseyin Türkmen'in tam iyileşmediği belirtildi.

Bordo-mavililerde, Batista Mendy ise sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında şans bulamayacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN OLAN TARAF

Tarihlerinde 69 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Samsunspor, 11 maçtan beraberlikle ayrıldı. 43 maçta bordo-mavililer kazanan taraf olurken, Samsunspor ise 15 karşılaşmada üstün geldi. Bu sezon üst üste 2 galibiyet alamayan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında kurduğu bu üstünlüğü avantaja çevirmek istiyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.