Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz

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İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ...

"HEYECANLA İŞ YAPTIĞIM BİR YERDEYİM"

Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum.

"HUZUR İÇİNDE BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olaylarından ötürü evlatlarımızı kaybediyoruz. Dün aldığımız bir habere göre, benim baba memleketim Sürmene'den Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun. Üzgünüz. Kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye istiyoruz.

"İMZALAR KAĞIDA ATILIR AMA..."

Hep Trabzon'da halkın içinde oldum. Başkanın projesini duyunca heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısında, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye attık. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz.

"GÜVENSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Bir tecrübem var tabii ki. Kaybetmeyi ve kazanmayı gördüm. Oldukça mesafe aldım. Trabzon'u ve Türk futbolunu biliyorum, Trabzonspor'un sıkıntılarını görüyorum. Anadolu'nun bağrından çıktı ve çok büyük başarılarla Trabzonspor tüm dünyaya kendini kanıtladı. Şampiyonluktan sonra kabul etmek lazım, her takım için yaşanabilir, dönüşüm olarak sıkıntı oldu. Beklenti büyüktü, karşılığı düşük oldu. Bu da kamuoyunda tartışmayı getirdi, özgüven sorunu oldu. Güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadroda büyük değişimler oldu. İdeal bir 11 çıkarmak istiyoruz. Yarışmak istiyoruz. Ligde puan kayıpları var. Avrupa'dan elendik. Şampiyonluk yarışında varız, bu hedefi kovalayacağız.

"BEN DAHİL HERKES DEĞİŞEBİLİR"

Hedefimiz takımı tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek, eksikler varsa başkan da söylüyor en iyisini yapacağız diyor. Başaracak gücümüz var. Hiçbir medya mensubuna takım ve oyuncularla ilgili beyanatım olmadı. Trabzonspor'un artıları ve eksileri var, sorunları var, çözümleri var. Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir. Burası Trabzonspor. Ben de dahil herkes değişebilir. Önemli olan sürekli başarıyı getirecek anlayışı getirmektir.

"İHTİYACA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

Sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, sağlık heyeti her şey konuşulabilir. Ben de dahil hiç kimse Trabzonspor'un üstünde değil. İhtiyaca göre adam alacağız. Şu ana kadar sportif direktör konuşmamız olmadı. Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili alacağız.