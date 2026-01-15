Arber Hoxha KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hoxha hangi takımlarda oynadı?
Son dönemde transfer söylentileriyle Türk futbol kamuoyunun radarına giren Arber Hoxha, performansıyla merak uyandırmayı sürdürüyor. Sahadaki tecrübesi ve oyun tarzıyla dikkat çeken başarılı futbolcunun yaşı, kökeni ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arber Hoxha'nın istatistikleri ve profesyonel futbol yolculuğuna dair öne çıkan başlıklar, spor gündemindeki yerini koruyor. Peki, Arber Hoxha kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hoxha hangi takımlarda oynadı?
ARBER HOXHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Arber Hoxha, 6 Ekim 1998 tarihinde Almanya'nın Heidelberg bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Hoxha, Kosava ve Arnavut vatandaşı.
ARBER HOXHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, MEVKİSİ NE?
Hücum bölgesinde oynayabilen ve rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Arber Hoxha; sol kanat, sağ kanat ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Futbolculuk hayatına Dinamo Zagreb'de devam eden 27 yaşındaki Arber Hoxha'nın kariyerinde yer alan takımlar ise şunlar:
Bu sezon 23 maçta forma giyen Arber Hoxha, 6 gol ve 4 asist yaptı. Kariyeri boyunca 270 karşılaşmada süre bulan Hoxha, bu maçlarda 45 defa rakip fileleri havalandırırken, 19 kez gol pası verdi. Arnavutluk Milli Takımı ile 21 maçta oynayan deneyli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
ARBER HOXHA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Arber Hoxha piyasa değeri 2.5 milyon euro.