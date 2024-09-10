Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı...
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni Teknik Direktör Şenol Güneş'in basın toplantısında bir gazetecinin 'Yabancı Kuralı' hakkındaki sorusunu yanıtladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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