Mandela Keita KİMDİR? Keita kaç yaşında ve nereli? Keita istatistikleri
Orta sahadaki enerjisi, fizik gücü ve yüksek temposuyla öne çıkan Mandela Keita, son dönemde futbolseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Türk kulüpleriyle adının anılmasıyla birlikte gündeme gelen genç oyuncunun kariyeri, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Sahadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan Keita'nın istatistikleri ve futbol yolculuğuna dair detaylar yakından takip ediliyor. Peki, Mandela Keita kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
MANDELA KEITA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Mandela Keita, 10 Mayıs 2002 tarihinde Belçika'nın Leuven bölgesinde dünyaya geldi. 1.80 metre boyu ile etkili bir fiziğe sahip olan Keita, profesyonel futbolculuk kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.
MANDELA KEITA MEVKİSİ NE?
Kesici özelliği ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Mandela Keita ön libero mevkisinde oynuyor. Aslen Gineli olan Keita orta saha bölgesinde forma giyerken, sağ ayağını kullanıyor.
MANDELA KEITA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine OH Leuven başlayan Mandela Keita, sırasıyla şu takımlarda oynadı: