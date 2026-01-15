Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için flaş iddia!

Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için flaş iddia! Ara transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu ve transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Fransız yıldız N'Golo Kante hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İşte ünlü gazetecinin gündeme getirdiği o gelişme... Fenerbahçe Haberleri







Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan N'Golo Kante için her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncuyla görüşmek için Dubai'ye gitmişti.