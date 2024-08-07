Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Abdullah Avcı ve Ozan Tufan'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"TUR GEÇTİKÇE RAKİPLER ZORLAŞACAK"

"Her tur yukarıya doğru çıktıkça rakipler de zorlaşacak. Avusturya'nın köklü kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskı yapıp yönlendirme yapabilen, topun arkasına geçebilen bir takımlar. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu zamana kadar savunmada ve hücumda bütün konu başlıklarına çalıştık. Son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan üzerine koyduğumuz, taraftarımızın desteğiyle beraber yarın akşam iyi bir oyunla yukarıya doğru devam etmek istiyoruz."

OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI İSE ŞÖYLE:

"İLK TURDAKİ GALİBİYETLER ÖNEMLİYDİ"

İlk turdaki galibiyetler bizim için önemliydi. Futbolda galibiyet serisini sürdürmek çok önemli. Yarın zor bir maç olacak. Hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştık. Sahada bunları doğru şekilde yansıtırsak avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz ve potansiyelimiz var. Çok güzel ekibimiz var."