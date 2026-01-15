Omar Marmoush KİMDİR? Marmoush kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri

Hızlı oyun tarzı, teknik becerileri ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan Omar Marmoush, sergilediği performansla futbolseverlerin radarında yer almaya devam ediyor. Son dönemde adının Türk kulüpleriyle birlikte anılması, yıldız oyuncuyu transfer gündeminin merkezine taşırken, Avrupa'da görev aldığı takımlardaki istatistikleri de dikkat çekiyor. Peki, Omar Marmoush kimdir? Marmoush kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...