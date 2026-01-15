Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak liderlik yolunda hata yapmak istemiyor. Devre arası kampını verimli geçiren ve sakat oyuncularının dönüşüyle eli güçlenen Sergen Yalçın’ın ilk 11 tercihi merak ediliyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgilerini" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yaparak turnuvaya namağlup devam etmeyi hedefleyen Kara Kartal, Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Kadıköy'de alınan Fenerbahçe galibiyetinin ardından evinde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş-Keçiörengücü maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham

Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, Ishak, Tahsin, Ali, İbrahım, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djab

KARA KARTAL'DA HEDEF 2'DE 2

Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş, 2'de 2 yapmanın yollarını arayacak. Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen Kara Kartal, Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın yanına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

BEŞİKTAŞ-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ

TFF, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy'un olduğunu açıkladı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek. Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı VAR hakemi koltuğunda Bilal Köseoğlu görev yaparken, AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.