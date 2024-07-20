Ruzomberok - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, deplasmanda galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ruzomberok - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlangıç saati ve yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.