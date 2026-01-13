6 ve 8 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Bu sezon 20 maçta boy gösteren Fofana, 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 25 kez şans bulan yıldız oyuncu, 3 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 41 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.