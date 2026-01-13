Beşiktaş'ın Ankara Keçiörengücü mesaisi devam etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.