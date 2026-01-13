Artem Dovbyk KİMDİR? Dovbyk kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Avrupa sahnesinde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Artem Dovbyk, transfer döneminde Türk kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Başarılı futbolcunun ismi gündemde kalırken, futbolseverler "Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Dovbyk'in kariyer yolculuğu ve dikkat çeken istatistiklerine dair öne çıkan detayları haberimizde topladık. İşte merak edilenler...