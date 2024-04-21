Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.