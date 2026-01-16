Sebastian Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Fenerbahçe bonservisini belirledi
Fenerbahçe'de ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Szymanski hakkında Polonya Teknik Direktörü dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, İspanya'dan da o ekibin takımdaki o oyuncunun ayrılması durumunda 26 yaşındaki futbolcuya teklif yapabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Yayın Tarihi: 16.01.2026 - 09:48