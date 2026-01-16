Spor yazarlarından Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı değerlendirmeleri
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş için bu sezonun en büyük hedefi hiç kuşkusuz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Kupadaki her maç sezonun geri kalanında camia için büyük önem taşıyor. Buna rağmen tribünlerde parmakla sayılacak kadar taraftar varsa, burada ciddi bir sorun var demektir. Beşiktaş ilk kez kötü sezon geçirmiyor. Ama ilk kez bu kadar boş tribünlere oynuyor. Yanlışlar, hatalı kararlar ve iletişimsizlik, camia ile tribünler arasındaki bağı kopma noktasına getirdi.
Aklıma takılan pek çok soru var. Mert Günok gibi bir kalecinin neden Fenerbahçe'ye gitmesine izin verildi? 2 hafta öncesine kadar Uduokhai gönderilecek deniliyordu, dün ilk 11'deydi. Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerine saygı duyarım. Ancak Corinthians ile anlaşması, kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
Maça dönecek olursak... Beşiktaş, oyun üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen ilk yarıda vasatın üzerine çıkamadı. Cerny yine çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Taylan ilk yarıda etkisizdi ama ikinci yarıda hücuma katkı veren isimdi. Abraham ve El Bilal Toure'nin attığı goller ölçü değil ama özgüven kazanmaları açısından çok değerli.
Demir Ege daha fazla süre almayı hak ediyor. Kartal Kayra; gösterdiği performans ve attığı nefis golle "ilk 11 benim hakkım" dedi. Beşiktaş liderlik için avantaj yakaladı. Kocaeli deplasmanında alınacak beraberlik hedefe ulaşmak adına fırsat olacaktır. Sergen Yalçın'ın yardımcılarıyla yaşadığı sevinç, kupaya önem verdiğini açıkça gösterdi.
TURGAY DEMİR-BİR KUPADAN FAZLASI
Ziraat Türkiye Kupası, nereden baksanız bir kupadan çok daha fazlası.. Alt lig, üst lig fark etmez kendine güvenen sahneye çıkar ve futbol manşetlerini süsleyebilir. Düşük bütçeli takımlar için vitrine çıkma anlamında büyük bir fırsat olduğu gibi dev bütçeli takımlardaki alternatif oyuncular için de bulunmaz nimet. O nedenle her Kupa maçı ayrı bir keyiftir. Dün Beşiktaş, önceki iki günde ise Galatasaray ve Fenerbahçe alt liglerden gelen rakipleriyle oynadılar. Hiç biri de rahat kazanamadı… İşte Kupa böyle bir şey.
Keçiörengücü karşısında Beşiktaş skor olarak rahat kazanmış gibi görünse de oyun olarak Ankara takımı her daim maçın içindeydi. Onlar da pozisyon buldular ama atamadılar. Sergen Yalçın'ın ligde pek şans vermediği Taylan, formayı taşıyabileceğini bir kez daha gösterdi. Asist yaptı, harika ortalar gönderdi ceza alanına.
Abraham gol attı, moral buldu ama çok daha iyisini yapmalı. Pozitif oyunun içinde hep var, sırtı dönük oynayabiliyor sadece son vuruşlarda adına yakışmayacak kadar aceleci davranıyor. El Bilal, Afrika'dan ayağının tozuyla geldi, çok güzel bir kafa golü attı. Önünde boş alan bulduğunda uçup giden, kalabalıklar arasında ise kaybolun Bilal orta-şut seçimlerini doğru yaptığı zaman daha etkili olacaktır. Beşiktaş, zaman zaman zorlansa da net bir skorla kazanıp Kupa'da ikide iki yaptı. Yolları açık ola.
MUSTAFA ÇULCU-HAKEM BAŞARILIYDI
Takımlar arasındaki kadro ve oyun farkı nedeniyle çok fazla ölçü olacak bir maç değildi. Büyük kayıp olmasa da Paulista'nın gidişi ekstra güç kaybı gibi görünüyor. Bir alt ligin 9. sırasında bulunan ve 5.15 milyon euro değerindeki rakibe karşı Beşiktaş'ın oyunu çok iç açıcı gözükmese de ligin ikinci yarısı için resmi hazırlık maçı temposundaydı. 33 yaşında iyi seviyede yabancı dili olan Abdullah Buğra Taşkınsoy MHK'nin geçen sezon kupa yarı finaline atayacak kadar güven duyduğu bir hakemdi. Sonra ne olduysa anlamsızca 3 ay sahalardan kesildi! İsmi zikredilmedi ama herkes anladı.
Tarifen hakemliğinin bittiğini iddia edenler, televizyonlarda söyleyenler bile oldu. 25 Ekim 2025 tarihinde önce AVAR sonra VAR ile geri döndü. TFF 1. Lig'de düdük çalarken bu kupa maçıyla eski konumuna hızla tırmanıyor. Rıdvan'ın 21'de top ondan çıkmasına rağmen korner için çırpınıp sonra rakip oyuncuların tepkisiyle aut olduğunu söylemesi güzel de hakem korneri işaret etmeden söylemiş olsaydı daha güzel olurdu.
Abraham'ın Cerny'ye attığı pasta hakem faul çalacağına biraz bekleyip çevre kontrolü yapsa, oynatsa muazzam bir avantaj olacaktı. Ancak kesti ve avantaja yazık oldu. 83'te Beşiktaş'ın attığı golün başlangıcında tuhaf çizilmiş VAR çizgisine gerek yoktu. Çıplak gözle bile Jota ofsayt ve iptal kararı doğru. Maç eksiğine rağmen hakem başarılıydı.