Beşiktaşlı Ndidi'ye La Liga kancası! İşte transfer formülü

Beşiktaş'a yaz transfer döneminde Leicester City'den transfer olan Wilfred Ndidi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ndidi için La Liga ekibi Valencia'nın temasa geçtiği öğrenilirken transferin o formülle gerçekleşme ihtimaline dikkat çekildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri