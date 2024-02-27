Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? | Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir ile Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİRMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.