Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? | Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir ile Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2024- 16:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024- 16:01