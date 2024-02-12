Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024- 16:01