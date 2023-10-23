Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u evinde ağırlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maçta bordo-mavililerden 3 sporcu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Papara Park2ta oynanacak maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın ilk karşılaşması olması sebebiyle Fırtına açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada bordo-mavililerden Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen, sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Arda Kardeşler'in yönetimindeki maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Ereni Berat, Mendy, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fatih, Balkovec, Efecan, Novais, Oğuz, Eduardo, Richard, Augusto, Cordova

AVCI'NIN İLK MAÇI

Süper Lig'de ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine resmen start verecek. Şampiyon hoca, Papara Park'ta galibiyetle taraftarlara 'merhaba' demek istiyor. Milli arada yoğun tempoda çalışan bordo-mavililerde Avcı, oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Bu grubun enerjisine, kalitesine güveniyorum. Adım adım gideceğiz. Alanyaspor'la başlıyoruz. Taraftarımızın önünde iyi bir oyun, yüksek mücadele ve tam konsantrasyon istiyorum. Hepimiz için başlangıç güzel olsun. Sahada gerekeni yapacağınızdan şüphem yok" dediği belirtildi.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen Alanya karşısında yerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta arasında takımla çalışamayan Paul Onuachu'nun iyileştiği ve ilk 11'de görev yapacağı öğrenildi.

Bordo-mavili taraftarlar, Bjelica döneminde kazansalar bile oynanan futboldan memnun değildi. Bu da stada gelen taraftar sayısının düşmesine sebep olmuştu. Abdullah Avcı'nın gelişi tribünlere de olumlu yansıdı. Taraftarlar, Avcı'yı güçlü tezahüratlarla karşılayacak.

EREN KART SINIRINDA

Karadeniz devinde Alanyaspor maçı öncesi takımın sol beki Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 23 yaşındaki sol bek, bugün de kart görürse cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra sahaya çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından ayrılan 60 yaşındaki hoca, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak. Avcı, Trabzonspor'daki ilk dönemine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.