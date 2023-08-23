Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bu dönem rakiplerinin gerisinde kalan Karadeniz temsilcisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'nın listesinde 3 isim var ve en az 1'i kadroya katılacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da uzun zamandır yılan hikayesine dönen orta saha transferi için belirsizlik devam ederken üç isim ön plana çıktı. Bonservisi Angers kulübünde bulunan Batista Mendy, Boavista'dan Gaius Makouta ve Bejing Guoan forması giyen Arijan Ademi bordo-mavili ekibin kadrosuna katmak istediği üç isim olarak göze çarpıyor. Bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlayan yönetimin bu oyunculardan en az birini kadroya katma düşüncesinde olduğu ifade edildi.

3 YILLIK KONTRAT İSTEDİ

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği eski öğrencisi 32 yaşındaki Ademi listede favori isim olarak gözüküyor. Ancak 3 yıllık sözleşmede diretmesi nedeniyle transferde şu ana kadar istenilen aşama kaydedilemedi. Alternatifi 23 yaşındaki Mendy için yüksek bonservis rakamını aşağı düşürme çalışmaları sürüyor. Orta alanın üçüncü adayı olan 26 yaşındaki Makouta'yı ise kulübü Boavista'nın bırakmak için önce bir transfer yapmayı şart koştuğu bildirildi. (Yunus Emre Sel)