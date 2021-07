Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı o isim hakkında konuştu! "Gündemimizde yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Transferler hakkında da konuşan Avcı, "Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı transferler için, "Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir" ifadelerini kullanırken, Ceyhun Gürselam'ın gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

"İLK AŞAMA YAPILDI"

Açıklamalarda bulunan Avcı, "Ligin son haftasını oynayıp genel bir değerlendirme yaptık. 6, 6,5 aylık sürecin geçtiğini, sonra tatil ve ekibimizle çal��şarak kısa bir tatil yaparak. Pazartesi günü ilk aşamasını hem sağlık kontrolleri hem de testleri hem de adaptasyon çalışmalarıyla geçirdik. 4-14 ve 18-29 ikinci aşama kampı düzenleyeceğiz. Ağustos 5 Avrupa Kupası sonrası da Ağustos'un 13-14-15'inde başlayacak hazırlıklar için start verdik. İçeriğinde sorularınız olacak, cevaplarım olacaktır.

TRABZONSPOR ZİRVEYE KOŞACAKTIR

Yeni sezonda nasıl bir oyun bekliyorsunuz sorusunu cevaplayan Avcı "2. Bölge savunma şampiyonluğa oynarken de bugün veya Avrupa şampiyonasında oyun planılarını ve organizasyonları oyununu iki yönünü oynayabilmektir.. Hücum oynarken dahil veya set oynarken veya rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmektir. Bazen kendi oyuncu profiline göre bazen rakip analizine göre oyunun iki yönüne duran topların ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir bölüme dönmüştür. Trabzonspor en tepe en zirveye koşacaktır.

GRUP ENERJİSİ OLAN TAKIM

Trabzonspor ismi bunda çok önemli etken, sahaya çıktığı an rakipleri bunu bilirler forma bunu hissettirir. 6 aylık süreç takımın oyun felsefesini mevcut oyuncu grubuyla önemli mesafe kat ettik. Teknik taktikte koyabiliriz. Deneyimli oyuncuları koyduğun zaman şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerimiz bunlar, yapılan transferlerde bu anlamda. Bugün herkesin tandığı heyecanı olan grup enerjisi ile olacak olan oyuncu grubu var. Avrupada 4 tane transfer bitiren takım yok. Hem yarışırken hem çalışırken izleme ekibiyle yöneticilerin de destek verdiği tespitler üzerinde çal

"UZAKTAN ORTA KALMADI"

Dünya futbolunda uzaktan orta diye bir şey kalmadı organizasyon içinde bazen uzaktan ortalarda bütünü yonacak geçişi konuşuruz. Duran topla ilgili çalışmalar üzerinde olacağız. Önemli istatistikle var ve geriden gelmesine rağmen yarışın içine giriyordu. Bu sene hedeflerini yukarı çekmiştir.

SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Sörloth buyursun gelsin dedim. Orası şu an bizde Başkan takip ediyor. Trnasferlleri sordun Hamsik'in İstanbul medyasında çok bilmiyorum büyük oyuncu Türk futboluna çok önemli şeyler katabilecek bir oyuncu zaman içerisinde görecek. Hamsik Türk futboluna neler veriyor bunu görmek lazım. 24 yaş ortalaması en fazla yerli oynatan bu ligde yarışan bir teknik direktörüm 2 sene önce Başakşehir 2.3 ondan önce Galatasaray 2.2. ie şampiyon oldu. Daha fazlasını üzerine koyaacağız.

"ALTYAPIYA TEKNOLOJİ VE BİLİM GİRECEK"

Altyapıya teknolojiyi bilimi sokacağımız bir düzen oluşturuyoruz. Bu konıyla ilgili Turgut hocayı köprü olarak kullanıyorum. Denetlendiği bir durumu oluşturmak istiyorum. Verimli toprakları daha iyi hale getirmek istiyorum. Kiralık oyuncularımız var, Murat Cem, Tunahan gibi oyuncular var. Geri bilidirmi doğru veriyorlar. Yerli yabancı kuralının bir çok matematiğin içine girdik. 3 tane kiralık gitmiş performans vermiş oyuncu var. U19 takımında 3 tane A takımla çıkan oyuncu var. Maçlarını oynayacaklar ona göre karar vereceğiz. Doğru çalışarak bugünün futbolcuna uygun organizasyonlar yaparak daha çok gelişebileceğini düşünüyorum.

"ÖMÜR ÇOK İYİ ÇIKIŞ YAPABİLİR"

Ömür ile 1 saat önce konuştum, daha evvel de söyledim en yetenekli oyuncularından bir tanesi bugün de beraberiz. Sakatlıklar gelişimini tıkamış olabilir. Abdülkadir Ömür'ün önemli bir çıkış yapabileceğini önemli katkılar sağlayabileceğini düşünen birsiyim. Bugün de konuştuk. Bunlarla ilgili de konuştuk hazır bir şekilde gelecek beklentim çok yüksek.

"1 MAÇLA MI TARTIŞACAĞIZ?"

Şenol hoca benim hocalığımı da yaptı. Türk futbolunun sorunu. Hoca değildir. Düşüncelerimi söyledim eğitim rekabet, okul eğitimi alt liglerin organizasyonu turnuvaya giderken milli takımımız play off oynamadan gitti. Şenol hoca direkt katıldı ve iyi performans yaptı. 1 maçla mı tartışacağız. Takımlarımız uluslarasında nasıl? Genel organizasyon sıkıntısı var.

"HER ZAMAN BASKILI OYNAYAMAZSIN"

Senelerdir sistem organizasyon diyen birsiiyim, sistemlerin birbirine yakın olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Uluslarası maçlar oynandığında ve seyrettiğinde saha içinde değişik formasyonlar oynadık. Plan ve orgnizasyon var altyapısı da uygun olması lazım. Trabzon şehrinin duygusunu bilen bir Karadenizliyim. Bu futbolu ne kadar sevdiğini ne kadar buna yaklaştığını aklının olduğunu çok iyi biliyorum. Her zaman baskılı oynayamazsın. Değişik organizasyonlar vardır. Trabzonspor gibi oynamak nedir? ALi Kemal ağabeyi mi çağıralım. Anadolu takımı da 9-10 yabancı oyuncuyla oynuyor. Seyircimizle de buluşacağız. 20-25 bin seyircimiz olacak, geldiğimiz günden beri destek veriyorlar, lütfen heyecanlı bir şekilde devam etsinler sonuna kadar içinde olacağımızı biliyorum.

"HER OYUNCU OYNAYACAK DİYE KANUN YOK"

Şehir içinde dolaştım bir kaç yere oynadım 20-25 bin seyirci beni çok heyecanlandırıyor. Her oyuncu her maç oynayacak diye bir kanun yok. 50-55 maç planlıyoruz. Bazen maçı kazanacaksın. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı birisi az maç oynamış bazen 30 maç oynarsın tarihte yerin olmaz bazen az maç oynarsın, sol bek konuşuluyor Faruk can iyi gidiyor Trondsen başladı iyi gidiyor. Orta sahada yerli oyuncuya dokunduğu an fiyat ikiyie katladı. Matematik hesapları, mevcutta çıkanları kullanmak durumu var. Gervinho ve Tony bazen birlikte oynamayacak. Şu oyuncu neden oynamadı, bu niye oynadı şeklinde konuşursak mesafe kat edemeyiz. Neden bunu planladık, bunu paylaşırım. İyi şeyler hissediyoruz. Bunun karşılığı çok iyi olacak diye düşünüyoruz.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Ceyhun Gülselam gündemimizde yok.

DİĞER

