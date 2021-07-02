02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu! "1-2 transfer daha..."
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Transferler hakkında da konuşan Avcı, "Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir" dedi. İşte o sözler...
02.07.2021
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