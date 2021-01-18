Trabzonspor'da transfer bombaları art arda! İşte listedeki 4 isim

River Plate takımının orta sahası Enzo Perez, bordo mavililere çok yakın. Salomon Rondon, Ahmet Kutucu ve Jonas Wind için de temasların sürdüğü dile getirildi.

Ara transfer döneminin ilk gününde Berat Özdemir'i açıklayan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Enzo Perez'in işini bitirmeye yakın olan Karadeniz devi, artık son aşamaya geldi.



34 yaşındaki Arjantinli orta saha ile 2.5 seneliğine anlaşan bordo-mavililer, oyuncunun Türkiye'ye gelmesini bekliyor. İtalyan medyasının ardından Arjantin basını da 'Perez Trabzonspor'a gidecek' şeklinde haberler yapmaya başlarken, bordo-mavililer artık geri sayımda.



Hatta River Plate'li bazı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Enzo Perez için veda mesajları bile yayınladı. Kısacası bu transferde mutlu sona az kaldı.



SALOMON RONDON'UN MALİYETİ EL YAKIYOR

Bordo-mavililer, Çin'de Dalian Pro forması giyen Salomon Rondon için de girişimlerine devam ediyor. Premier Lig geçmişiyle dikkat çeken 31 yaşındaki forvetin maliyeti yüksek ancak bonservis problemini çözebilirse şartlar zorlanabilir.



Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebilen Ahmed Kutucu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, listede Abdullah Avcı'nın çok istediği bir isim var: Jonas Wind.



Kopenhag forması giyen 1.90 boyundaki Danimarkalı santrfor henüz 21 yaşında ve pek çok Avrupa kulübü tarafından takip altında. Bu sezon 13 maçta 7 gol atan Wind, Avcı'nın bizzat takip ettiği oyunculardan. (Fotomaç)

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