06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ezequiel Garay'ı listesine aldı

Fırtına'dan Avrupa'da ses getirecek transfer!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran , savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Stoper hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Valencia ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu 'ı gündemine aldı.

Yeni sezon öncesi ilk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen , bu bölge için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, bu doğrultuda dünyaca ünlü Arjantinli stoper 'ı listesine aldığı belirtildi.

İspanyol Superdeporte'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre , son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı. Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Eddie Newton'ın çok istediği de ifade edildi.

EZEQUIEL GARAY KİMDİR?
Son olarak ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, , gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.

Trabzonspor'dan 3 isme teşekkür! haberin devamı

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