06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 3 oyuncuya teşekkür!

Trabzonspor'dan 3 isme teşekkür!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

, sözleşmeleri biten , ve için teşekkür mesajı yayınladı.

Kulübü, sözleşmeleri biten , ve için teşekkür mesajı yayınladı.

Bordo-mavililer, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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