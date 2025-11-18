Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcuya 'bahis’ cezası!

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcu 'bahis eylemi' nedeniyle çeşitli sürelerle ceza aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Futbolcuların durumunu değerlendiren PFDK, sevk edilen 12 futbolcunun tamamına çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası verdi. Ligde transfer yasağı olan Mersin ekibinin sezonun geri kalan döneminde yoluna eksik kadroyla devam etmesi bekleniyor.

Mersin ekibinde ceza alan futbolcular; Alihan Kubalas ve Fırat Aras 12 ay, Semih Erdoğan, Arda Gezer, Emir Köksal ve Salih Yavaş 9 ay, Umut Aydın, Mehmet Demirözü ve Alper Duruk 6 ay, Ensar Poyrazlı 3 ay, Mehmet Gündüz ve Nurullah Aslan 45 gün.