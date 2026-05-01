Trendyol 1. Lig'de sezonun son haftasında düşme hattında yaşanan dev mücadele heyecanı doruğa ulaşıyor. 45 puanla 16. sırada yer alan Boluspor, sahasında 39 puanlı Serik Spor'u konuk ediyor. Kırmızı-beyazlılar için beraberlik bile yeterli olurken, Antalya temsilcisi Serik Spor'un ligde kalma şansını sürdürebilmesi için mutlaka 3 puan alması gerekiyor. Son dakika gollerinin, dramatik anların ve büyük heyecanın yaşanacağı bu kritik karşılaşma, iki takımdan birinin 2. Lig'e düşmesine neden olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın yayın bilgileri ve takımların son durumları merak ediliyor. İşte Boluspor - Serik Spor maçının tüm detayları.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en dramatik maçlarından biri Bolu'da sahne alıyor. Ev sahibi Boluspor, 45 puanla 16. sırada girdiği son haftada, kümede kalma biletini kendi ellerinde tutuyor. Taraftarı önünde mağlubiyet almadığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek olan ev sahibi, sezonun en kritik 90 dakikasında savunma disiplinini ön planda tutarak hata yapmak istemiyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nun tamamen dolması beklenen maçta, ev sahibi ekip tecrübesiyle bu zorlu virajı dönüp önümüzdeki sezonun planlarını yapmayı hedefliyor. Konuk ekip Serik Spor cephesinde ise adeta bir mucize aranıyor. 39 puanla 17. sırada yer alan ve lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antalya temsilcisi için matematiksel olarak tek yol galibiyet. Deplasmanda kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmayı ve ikili averaj veya diğer rakiplerin sonuçlarıyla ligde tutunmayı amaçlayan Serik Spor, sahaya "ya tamam ya devam" parolasıyla çıkacak. İşte Boluspor-Serik Spor maçının detayları!

Boluspor-Serik Spor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Boluspor-Serik Spor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Boluspor-Serik Spor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolu'daki Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Boluspor-Serik Spor MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor-Serik Spor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

