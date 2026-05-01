Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılar, 3 ismi takımdan gönderme kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçını kazanarak üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Cimbom, önümüzdeki yaz transfer döneminde de çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.
Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da kiralık oyuncular için oyuncular için olumsuz görüş hakim.
BOEY, LANG VE ASPRILLA AYRILIYOR
Sarı-kırmızılılarda kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz bir bulunuyor.
Takvim'in haberine göre; 3 yıldız ile sezon sonu yollar ayrılacak.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti. Fransız sağ bekin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Noa Lang, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı kanat oyuncusunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.
Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta skor katkısı üretemedi. Kolombiyalı futbolcunun Girona ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.