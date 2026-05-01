Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'dan kritik maçlar öncesi kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Slovak stoperin durumu yakından takip edilirken, ilerleyen haftalar için de belirsizlik sürüyor. İşte tüm detaylar...

Edinilen bilgilere göre Skriniar'ın, Beşiktaş derbisinden bu yana iki tendon yırtığı içeren ciddi bir kas sakatlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Tecrübeli savunmacının bu süreçte sahaya yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle çıktığı ve fedakarlık yaptığı belirtildi.