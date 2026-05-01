Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'dan kritik maçlar öncesi kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Slovak stoperin durumu yakından takip edilirken, ilerleyen haftalar için de belirsizlik sürüyor. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de kritik Başakşehir maçı öncesi kaptan Milan Skriniar cephesinden can sıkan bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi, Slovak stoperin karşılaşmada forma giyemeyeceğini net şekilde bildirdi.
Edinilen bilgilere göre Skriniar'ın, Beşiktaş derbisinden bu yana iki tendon yırtığı içeren ciddi bir kas sakatlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Tecrübeli savunmacının bu süreçte sahaya yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle çıktığı ve fedakarlık yaptığı belirtildi.
Ancak oyuncunun durumu maçlar ilerledikçe kötüleşti. Bu nedenle yalnızca Başakşehir karşılaşması değil, deplasmandaki Konyaspor mücadelesinde de forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.
Takımı yalnız bırakmak istemeyen Skriniar'ın hedefi ise bir an önce sahalara dönmek. Kaptanın, en azından Eyüpspor karşılaşmasına yetişebilmek için tedavi sürecine yoğunlaştığı öğrenildi.