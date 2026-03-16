TFF 1. Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, sahasında Boluspor ile kozlarını paylaşacak. Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

TFF 1. Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ederken Sipay Bodrum FK, sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor. 51 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK, son beş maçta istikrarsız bir performans sergiledi ancak sahasında kazanarak play-off hattındaki yerini korumak istiyor. 41 puanla 13. sırada bulunan Boluspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Bodrum FK - Boluspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Boluspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

