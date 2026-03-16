Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio kaydederken Esenler Erokspor'un tek golünü 78. dakikada Hamza Catakovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de üst üste 6 maç kazanmış oldu ve puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Esenler Erokspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. İstanbul ekibi, 63 puanla 3. sırada yer alıyor.