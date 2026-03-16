Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Takımımız hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak." ifadeleri kullanıldı.