Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve minyatür kale maçla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.