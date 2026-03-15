Maçtan dakikalar
14. dakikada sol taraftan Eşref'in kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Metehan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
21. dakikada Hasan Emre'nin derinlemesine pasında aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poko'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve hakem Yiğit Arslan orta noktayı gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla Poko'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
61. dakikada sağ taraftan Batuhan'ın ortasına kale önünde kafayla vuruşunu yapan Poko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
79. dakikada Camara'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Batuhan Kör, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
90+2. dakikada Ezeh'in ara pasında topu alan Diouf'un sağ çaprazdan kalecinin üzerinden aşırtarak uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Onur Gülter
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Berkay Aydoğmuş dk. 90+1), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Camara (Aytaç Kara dk. 83), Silva (Oğuzhan Yılmaz dk. 83), Poko, Dembele (Kulasin dk. 77), Batuhan Kör (Ozan Sol dk. 90+1)
Yedekler: Furkan Akyüz, Fethi Özer, Traore, Regattin, Abdullah Emre Oğuz
Teknik Direktör: Servet Çetin
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Diaby dk. 87), Oğuzhan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 55), İbrahim Akdağ (Ali Akman dk. 87), İshak Karagöl, Roshi (Fernandes dk. 62), Rroca (Halil Can Ayan dk. 63), Ezeh, Diouf
Yedekler: Aykut Özer, Erkam Develi, Wellington, Mexer, Enes Yılmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Metehan Mert (dk. 14), Poko (dk. 61), Batuhan Kör (dk. 79) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Servet Çetin (Teknik Direktör), Cebrail Karayel, Aytaç Kara (Sarıyer), Fernandes, Ezeh (Ankara Keçiörengücü)